Itália sediará Festival Internacional da Pipa

Mais de 200 empinadores de pipa provenientes de 30 países de todos os continentes, cerca de 200 mil apaixonados pelo esporte e alguns dos nomes mais importantes dessa arte estarão juntos no Festival Internacional da Pipa Artevento, no coração da Itália.

A partir desta sexta-feira (21) até o dia 1º de maio, a cidade de Cervia, na região da Emília-Romana, receberá todas essas pessoas no principal evento do gênero do país, e um dos mais importantes do mundo, em cerca de um quilômetro de de praia.

Graças à linda paisagem do lugar, aos grandes profissionais que comparecem, às pipas das mais variadas formas e cores e à brisa suave e perfeita para o esporte do Mar Adriático, o festival chega a sua 37ª edição continuando a consagrar Cervia como a "capital mundial da pipa".

No evento deste ano, haverá duas novas atrações. A primeira será a presença do Circo Paniko com sua bela e colorida tenda. Já a segunda será a participação do grande "artista do vento" Michel Gressier, que irá expor suas obras em alguns dos espaços do porto da cidade.