Itália recebe mostra sobre literatura infantil do século 20

Com 1,6 mil peças entre livros, jornais, revistas em quadrinhos e tirinhas, o Palazzo Cisterna, em Turim, inaugurará nesta sexta-feira, dia 21, uma vasta exposição sobre a literatura infantil das crianças e adolescentes italianos do início do século 20.

A partir desta sexta, ficarão expostas, por exemplo, edições da década de 1930 do "Corriere dei Piccoli", primeira revista em quadrinhos semanal do país, e coleções das HQs do Mickey Mouse dos anos de 1940 e de super-heróis, como Flash Gordon e Mandrake.

Além disso, romances clássicos do escritor francês Jules Verne, como "As Viagens de Gulliver" também poderão ser vistos junto a uma seção dedicada a"Pinóquio", renomada obra do italiano Carlo Collodi.

A exposição "Il Libro Ritrovato, Letture per l'Infanza di Inizio Secolo da Ciriè a Torino" ("O Livro Encontrado, Leituras para a Infância do Início do Século de Cirié a Turim") propõe, até 12 de maio, a exposição de muitas curiosidades sobre o tema e outras peças raras, que foram catalogadas por quase dois anos pela curadoria da mostra.