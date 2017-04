Gustavo Macacko lança DVD no Circo Voador

Macacko é um artista singular que carrega uma forte carga poética em suas canções. Descendente de família nordestina, capixaba de coração, goiano de nascença e mineiro no registro, o músico e compositor mora no Rio de Janeiro e traz a pluralidade e a riqueza cultural dos quatro cantos do Brasil, refletidas nas suas composições.

No dia 29 de abril (sábado) ele sobe ao palco do Circo Voador para lançar seu primeiro DVD, mostrando suas influências de Belchior, Sérgio Sampaio, Rubem Braga e a escola Arnaldeana como o próprio define, entre o Baptista e o Antunes, Gustavo Macacko traça sua musicalidade.

E quem for ao Circo ainda verá show do Baia, com participação especial de Zé Geraldo na noite.

DVD

O DVD intitulado 'Macacko', segue o conceito de “filme musical”, trazendo um panorama sobre sua carreira, passando pelas diferentes fases, iniciativas, depoimentos e clipes.

No repertório registrado ao vivo estão o elogiado álbum 'Despontando para o Anonimato' (2014), além de canções do seu primeiro disco 'Macaco, Chiquinho e o Cavalo' (2010) e três composições inéditas: 'Trova a Troá', 'Bicho Grilo' e 'Chico e Patty'. Parcerias com Otto ('Cada Fernando uma Pessoa'), Gabriel Pensador ('Só tem Jogador', tema do Fifa Soccer 2012) fazem parte de sua trajetória como compositor e letrista.

Serviço: Baia + Macako com participação especial de Zé Geraldo

Data: Sábado, 29 de abril, com abertura dos portões às 22h

Local: Circo Voador

1º Lote:*

R$ 40 (meia-entrada para estudantes, menores de 21 anos e maiores de 60 anos)

R$ 40 (cliente Odeon que apresentar ingresso de algum filme do cinema ou cliente Clube Sou + Rio)**

R$ 40 (ingresso solidário válido com 1kg de alimento)

R$ 80 (inteira)

*Lote sujeito a alteração sem aviso prévio

Ingressos à venda na bilheteria do Circo (dinheiro) e na Ingresso Rápido.

Classificação: 18 anos

Capacidade: 2000 pessoas