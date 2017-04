Grife italiana lança coleção feita de bagaços e restos de laranja

A grife italiana Salvatore Ferragamo e a Orange Fiber, fabricante de tecidos inovadores e sustentáveis, anunciaram o lançamento da primeira coleção de moda feita com sobras de laranjas. O projeto é uma forma de comemorar o Dia da Terra, celebrado no próximo dia 22 de abril.

Anualmente, a produção de laranjas gera 700 mil toneladas de sobras da fruta. A patente anunciada pela italiana Orange Fiber permitirá transformar esses resíduos em tecidos de qualidade e de alta inovação tecnológica.

A coleção "Capsule Collection" de camisas, calças e véus nasceu por meio do toque sedoso da Orange Fiber. Os produtos são uma homenagem à criatividade mediterrânea e impressionista das estampas originais do arquiteto e designer Mario Trimarchi, vencedor do prêmio Compasso d'Oro 2016.