Ópera Nabucco, de Verdi, abrirá festival em Arena de Verona

Com mais de 100 anos de história, o famoso festival de ópera da Arena de Verona será inaugurado no dia 23 de junho com a ópera Nabucco, uma das maiores obras de Giuseppe Verdi.

A 95ª edição do festival, que acontece até 27 de agosto, trará o drama de Verdi feito em quatro atos, com libreto de Temistocle Solera, durante 12 noites. A ópera terá uma nova produção feita pelo francês Arnaud Bernard.

A orquestra será conduzida pelo maestro Daniel Oren por nove noites. Desde 1984, ele tem comandado solistas, orquestras e coros em 28 festivais com 45 obras líricas. As outras três apresentações, será responsabilidade do maestro Jordi Bernàcer, que fará sua estreia na Arena de Verona.