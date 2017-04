Oficina da Alegria anima o sábado no Morro da Urca

Para celebrar o mês da alegria, o Bondinho Pão de Açúcar realiza, no sábado, dia 22, a Oficina da Alegria, um sábado de muitas atrações, brincadeiras e alegria para a criançada com o cenário mais bonito do Rio de Janeiro.

Das 10h às 14h, o anfiteatro do Morro da Urca será palco de muita recreação com oficinas de artes e apresentações circenses, de mágica e de personagens infantis. Haverá também pocket shows musicais e degustação de comidinhas, tudo muito convidativo e animado para toda a família!

Atrações:

- Personagens infantis

- Apresentação circenses

- Oficinas de artes

- Show de mágica

- Pintura Artística

- Show de Musicalização

- Degustação de comidinhas

Serviço:

Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2546-8433

Horário da bilheteria: Diariamente, das 8h às 19h50

Preço promocional Carioca Maravilha (válido apenas para trajeto completo - Praia Vermelha/Pão de Açúcar, ida e volta):

Adultos: R$ 40,00

Crianças de 6 a 12 anos: R$ 20,00

*os valores dos ingressos estão sujeitos à alteração, sem aviso prévio.