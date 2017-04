Instituto Cultural Ruínas recebe o Armazém 021 no próximo sábado (22)

No próximo sábado, dia 22, um dos principais pontos turísticos da Zona Portuária será palco de uma das principais feiras de economia criativa do Rio de Janeiro. O Armazém 021 aporta no Instituto Cultural Ruínas com muita música, arte, brechó e gastronomia.

O evento conta com brechó de marcas como Farm, Agatha, Animale, Botswana, Dress to, Maria Filó, Le Lis Blanc , Enjoy, Morena rosa, Animale, pool, checklist, Guess, Victor Hugo, Empório Armani, entre outros. O Armazém também conta com artesanato, sexy shop e moda infantil.

O Armazém 021 aporta no Instituto Cultural Ruínas com muita música, arte, brechó e gastronomia

A música fica por conta das bandas Dizaê, As Negras e do cantor e compositor Wallace Silva, que prometem um dia recheado de muita Black Music, Rap, Soul, R&B, Groove e MPB.

Serviço: Armazém 021 – Desapego

Data: 22 de abril, de 10h às 17h

Local: Instituto Cultural Ruínas – Praça Tiradentes, 75

Entrada Franca