Hotel na Itália é eleito o 'mais verde' da Europa

Um levantamento feito pelo site de viagens TripAdvisor mostrou que a Itália possui o hotel mais verde de toda a Europa. O "Lefay Resort & Spa Lago di Garda", localizado na região da Lombardia, foi o grande vencedor do ano dedicado ao turismo sustentável pela Organização Mundial de Turismo (OMT).

Já a região do Trentino-Alto Ádige foi a mais premiada, com oito hotéis sustentáveis. Já em nível mundial, o título de "hotel mais verde" foi para o Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa em Urubamba, no Peru, seguido do Bucuti & Tara Beach Resort Aruba em Eagle Beach (Aruba) e do Hotel du Vieux-Québec, em Québec (Canadá).

Confira a lista dos 10 hotéis mais sustentáveis da Itália:

Lefay Resort & Spa Lago di Garda - Gargnano, Lombardia Hotel Villa Schuler - Taormina, Sicília B&B Villa Beatrice - Verona, Vêneto Callistos Hotel & Spa - Tricase, Puglia Hotel Leitlhof Dolomiten - San Candido, Trentino-Alto Ádige Wellness Hotel Lupo Bianco - Canazei, Trento Alp & Wellness Sport Hotel Panorama - Fai della Paganella, Trento Villa Tres Jolie - Trezzone, Lombardia Villa Carolina Country House - Sorrento, Campania B&B Cancabaia Parma - Lesignano de Bagni, Emília-Romanha.