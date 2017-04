Espaço Center Cultural recebe exposição “Santiago de Compostela”

O Center Shopping Rio acaba de inaugurar a exposição “Santiago de Compostela”, no espaço Center Cultural. A mostra conta com fotografias que mostram o caminho percorrido pelo engenheiro elétrico Eleilson Santos Costa, que, na época da viagem, tinha 65 anos. Todo caminho foi realizado em 30 dias. A exposição traz uma série de fotografias, frutos do livro do artista, lançado em 2015. A mostra ficará aberta ao público até o dia 30 de abril e a entrada é gratuita.

Com 18 fotografias, Eleilson mostra como foi sua jornada, em pontos como a Subida dos Pirineus, o Alto do Perdão, a Soberba Catedral de Burgos, a “Puente del Paso Honroso”, a “Catedral Santa María de Astorga”, o Castelo dos Templários, entre outros lugares históricos.

A exposição traz uma visão pessoal, onde são descritos os fatos, retratando o que foi visto por Eleilson, que fotografou os principais pontos da viagem de maneira simples, popular e objetiva, para que espectador desperte o “peregrino” que existe dentro do seu íntimo. “Foi inserida um pouco da história e algumas lendas e curiosidades. Ao descrevê-las, foram mencionadas as versões mais aceitas, mas talvez alguns leitores as conheçam com outras variações. O caminho de Santiago de Compostela é assim. Ele só existe porque existem peregrinos. Lá está a rota demarcada, mas cada um a percorre ao seu modo. E o caminho nunca é igual para todos”, conta Eleilson.

Sobre Eleilson Costa

Engenheiro elétrico e morador do bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio, Eleilson sempre teve um espírito jovem e se tornou um mochileiro, atividade que fez com que conhecesse diversos países. Ele tinha um sonho de fazer o caminho de Santiago de Compostela, aquele mesmo caminho que o escritor Paulo Coelho fez e que deu origem ao livro “O Diário de um Mago”. Foi assim que começou sua jornada que deu origem à exposição “Santiago de Compostela”. “Quando dei o primeiro passo senti que ainda estava sonhando, quando dei o segundo passo acreditei, quando dei o terceiro foi com atitude e determinação, do quarto passo em diante vi que estava realizando o meu sonho e corri atrás”, conta.

Serviço: Exposição “Santiago de Compostela”

Período: até 30 de abril

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 13h às 21h

Local: Center Cultural – 3º piso

Entrada Gratuita