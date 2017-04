Eataly dará R$ 3 mi para preservar 'Última Ceia' de Da Vinci

O fundador do Eataly, Oscar Farinetti, anunciou nesta quarta-feira (19) que o império gastronômico irá doar 1 milhão de euros (R$ 3,3 milhões) para ajudar na conservação do quadro "A Última Ceia", de Leonardo Da Vinci.

"A Última Ceia é uma obra frágil que, em cinco séculos de vida, passou por muitas restaurações. Mas, essa será a primeira restauração ambiental que garantirá que a obra tenha outros cinco séculos de vida e, por mais de 500 anos, a humanidade não perderá essa ceia", disse Farinetti em um evento em Milão.

Na apresentação do projeto "Una cena da non perdere" ("Um jantar que não se deve perder", em tradução livre), estavam presentes o ministro dos Bens Culturais da Itália, Dario Franceschini, o escritor italino Alessandro Baricco, o vigário episcopal para a Cultura da Arquidiocese de Milão, monsenhor Luca Bressan e a diretora do 'Cenacolo Vinciano', Chiara Rostagno.

O valor investido no projeto será usado em uma obra ambiental, que permitirá a limpeza de 10 mil metros cúbicos de ar por dia - contra os 3,5 mil metros cúbicos atuais - da sala onde ela está exposta, no ex-refeitório do convento Santa Maria delle Grazie, em Milão. A ideia é que o ar mais limpo permita um maior acesso dos turistas ao local. Atualmente, pouco mais de mil pessoas ao dia podem visitar a obra em datas específicas - mesmo que haja mais de dois milhões de solicitações por ano para conhecer o quadro.

A restrição se dá por conta de uma falha estrutural da pintura. Insatisfeito por ter que fazer a obra em um tempo recorde, Da Vinci usou tintas de baixa qualidade, como se fosse em um de seus rascunhos, o que faz com que as cores e os desenhos percam a qualidade e a cor de maneira mais rápida que outras grandes obras.

O novo projeto para a manutenção foi idealizado pelo Ministério dos Bens Culturais da Itália em parceria com alguns dos melhores estúdios de pesquisa italianos, como o Politécnico de Milão e a Universidade de Milano-Bicocca.