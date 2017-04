Arqueólogos encontram 6 múmias em túmulo de faraó no Egito

Um grupo de arqueólogos encontrou seis múmias, sarcófagos de madeira e mais de mil estátuas em uma antiga tumba que pertenceu à faraós no sul do Egito, anunciou na última terça-feira (18) o ministério das Antiguidades.

O túmulo, na margem ocidental do Rio Nilo, próximo à cidade de Luxor, foi construído para o Userhat, um magistrado durante o Império Novo, entre os anos 1.550 e 1.295 a. C, que possuía o título de "juiz da cidade", segundo informou as autoridades.

"Foi uma surpresa encontrar tantos elementos dentro: utensílios de argila com o nome do proprietário do túmulo, vários sarcófagos e múmias, assim como mais de mil ushebti [pequenas estatuetas funerárias]", afirmou o ministro das Antiguidades, Khaled Al Anani.

Durante uma visita ao túmulo organizada para a imprensa, Anani ressaltou que foi "uma descoberta importante, e não está terminada", ressaltou. O local possui um pátio aberto, que leva a dois salões.

Conhecido por Vale dos Reis, a estrutura foi o principal abrigo de sepulturas de faraós e nobres no Egito por quase 500 anos, até o século XI a.C. Recentemente, o Egito aprovou diversos projetos arqueológicos com a esperança de fazer novas descobertas.