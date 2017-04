Paul McCartney fará show pela 1ª vez na Bahia

O ex-beatle Paul McCartney se apresentará novamente no Brasil em outubro deste ano, como parte das comemorações dos 50 anos do lançamento do disco "Sargent Pepper Lonely Hearts Club Band", de 1967.

A informação foi divulgada no último domingo (16) pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", e confirmada pelos produtores do britânico.

De acordo com a publicação, o músico trará sua turnê para o Brasil, com passagem pela Bahia, onde nunca se apresentou antes. Segundo o site "Ibahia", na terra de Caetano Veloso, o cantor se apresentará no estádio de futebol Arena Fonte Nova.

Ainda não há informações sobre a venda de ingressos e outros locais dos shows. A última turnê de McCartney no Brasil ocorreu em 2014 quando ele fez shows em São Paulo, Brasília e Porto Alegre.

Em março deste ano, o britânico anunciou seu novo álbum, que será produzido por Greg Kurstin, responsável por compor "Hello" junto com a cantora Adele. O nome e data de lançamento do disco também não foram revelados.