'O Médico e o Monstro', com Orã Figueiredo, encerra projeto Histórias Extraordinárias 

Com direção de Ana Kfouri, adaptação de Rodrigo de Roure e atuação de Orã Figueiredo, 'O Médico e o Monstro', clássico de Robert Louis Stevenson, encerra o projeto Histórias Extraordinárias, dia 24 de abril, às 18h30, no Centro Cultural Banco do Brasil. Após a leitura dramatizada, que terá em torno de 40 minutos, a filósofa e escritora Marcia Tiburi conduz bate-papo entre a diretora, o ator, o dramaturgo e o público presente.

Histórias Extraordinárias estreou em setembro passado e levou ao o palco do CCBB clássicos da literatura fantástica e de terror, de domínio público, adaptados na forma de monólogos por dramaturgos do Rio e de São Paulo. Já foram apresentados O Poço e o Pêndulo, na versão de Heloisa Seixas; Viagem ao Centro da Terra, de JP Cuenca; Frankenstein, de Sérgio Roveri; A Cor que Caiu do Espaço, de Beatriz Carolina Gonçalves; Drácula, de Pedro Kosovski; A Guerra dos Mundos, de Daniela Pereira de Carvalho: O Duplo, de Eduardo Tolentino de Araújo.

Orã Figueiredo faz leitura dramatizada de 'O Médico e o Monstro'

Os atores que já participaram do ciclo foram Zécarlos Machado, Pedro Brício, Guilherme Weber, Mariana Lima, Emílio de Mello, Juliana Galdino, Norival Rizzo. Entre os diretores, estão Marco André Nunes, Marcio Abreu e Roberto Alvim.

A última sessão de Histórias Extraordinárias tem entrada franca e as senhas devem ser retiradas a partir das 17h30, na bilheteria. O CCBB fica na Rua Primeiro de Março 66, Centro, tel.: 21 3808-2020.

Serviço: 'O Médico e o Monstro', de Robert Louis Stevenson, com Orã Figueiredo, dramaturgia de Rodrigo de Roure e direção de Ana Kfouri

Data: 24 de abril, segunda-feira, 18h30 às 20h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Primeiro de Março 66, Centro

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada franca - mediante retirada de senha, distribuída com uma hora de antecedência

Mais informações: 21 3808-2020