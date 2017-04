Lagoa Bier Fest volta ao Parque dos Patins com festival de música e atividades infantis

O feriadão carioca já tem diversão garantida. A próxima edição do Lagoa Bier Fest acontece dias 21, 22 e 23 de abril no Parque dos Patins, na Lagoa. Oferecendo o melhor da gastronomia carioca, e regado a cervejas artesanais de produtores locais, o agito contará com shows gratuitos ao vivo e muitas atividades infantis.

No primeiro dia do evento, a Panos Pra Manga, recreação oficial do programa ‘Fazendo a Festa’, do canal GNT, irá fazer um “Encontrão Musical” gratuito para a criançada, que acontecerá de 10h30 às 12h. Atividades como cantigas de roda, brinquedo cantado, desafios musicais, painel de pintura e contação de história prometem animar a criançada.

Idealizadores do projeto, Alex Ribeiro, Gueta Ridzi e Luis Selva estão investindo cada vez mais em melhorias na Lagoa, apostando em nomes consagrados da música brasileira, além de dar oportunidades a novas bandas da cidade. Nesta edição, quem agita o público é o badalado George Israel, que toca seu solo de sax com música eletrônica na sexta, às 20h. Sábado, a banda cativa do evento, Licor do Canavial, tocará seu rock pop às 19h. Fechando o domingo tem Ivan Mariz Trio, que homenageia Eric Clapton, botando todo mundo pra dançar com os hits clássicos do cantor.

Isso tudo regado há mais de 50 food trucks cervejeiros e de gastronomia. O evento é feito em parceria com a Superintendência Zona Sul, SEOP e CET RIO.

Serviço:

Lagoa Bier Fest – ENTRADA FRANCA

Dias 21, 22 e 23 de abril

Parque dos Patins - Lagoa

Horários:

Sexta a domingo, das 12h às 23h.

Shows:

George Israel - Sexta feira às 20h

Licor do Canavial - Sábado às 19h

Ivan Mariz Trio homenageia Eric Clapton - Domingo às 18h