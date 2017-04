Filme baseado em lenda que inspirou Hamlet terá sessão grátis noRio

Na Dinamarca do século VI, o príncipe Fenge envenena seu irmão para ficar com o reinado e se casa com a rainha, ex-mulher da vítima. O filho do rei, príncipe Amled, que testemunhou o assassinato, promete vingar a morte do pai.

Esse é o enredo de 'Jutland – Reinado de Ódio', filme que será exibido e debatido na próxima sessão do projeto Psicanálise&Cinema, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), no dia 28, às 19h, com entrada gratuita.

O longa-metragem de 1994 tem direção do dinamarquês Gabriel Axel – o mesmo de 'A Festa de Babette' - e foi filmado na França, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha e Holanda. Não por acaso o enredo descrito acima remete a Hamlet, de William Shakespeare.

Jutland – Reinado de Ódio

O roteiro 'Jutland – Reinado de Ódio' é baseado na mesma lenda dinamarquesa, do séc. XII, que deu origem à tragédia escrita pelo dramaturgo inglês entre 1599 e 1601. No elenco estão Christian Bale, Helen Mirren e Gabriel Byrne.

Após a exibição, com duração de 1h 25min, o psicanalista da SBPRJ Luiz Fernando Gallego coordenará o debate 'Hamlet antes de Shakespeare'.

É necessária inscrição prévia pelo e-mail sbprj@sbprj.org.br ou pelo telefones (21) 2537-1115 e (21) 2537-1333.

A SBPRJ fica na Rua Davi Campista, 80, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

A classificação etária é 14 anos.