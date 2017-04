Confira 10 destinos para acampar com luxo

Esqueça tendas velhas, colchões infláveis e alimentos enlatados para levar ao acampamento. Agora a moda é acampar com "glamour". Conhecido como "glamping", o novo conceito mistura luxo e paisagens naturais exuberantes com piscinas, saunas e pratos da mais alta gastronomia.

De acordo com o "Internacional Travel Survey Momondo", 15% dos italianos vão organizar um acampamento de férias este ano.

"Muitos italianos sonham em fazer uma viagem selvagem em lugares exóticos, mas nem todos estão dispostos a abrir mão do luxo. A solução perfeita para os viajantes aventureiros que apreciam o conforto é o glamping", explicou a diretora Clizia L'Abbate.

O site ainda separou os 10 destinos mais luxuosos e inesquecíveis para quem deseja acampar.

Confira:

1 - O'Reilly's Rainforest Retreat, na Australia: Na floresta tropical é possível respirar o ar da montanha e apreciar um pôr do sol de "tirar o fôlego". Além disso, o visitante pode mergulhar em cachoeiras australianas fascinantes.

O local é um retiro tranquilo, onde se pode desfrutar de instalações luxuosas como suítes, um centro fitness, piscina, ofurô e sauna.

2 - Sandat Glamping Tendas, em Bali: Considerado um dos mais exclusivos do mundo, este glamping é rodeados de campos de arroz e relva. As tendas, estilo safari, são decoradas com os tons da natureza e construídas com materiais sustentáveis.

3 - 4 Rivers Floating Lodge, Camboja: Neste resort o visitante pode dormir na beira do rio em uma tenda de luxo, onde terá a oportunidade de ver o nascer do sol ao lado das montanhas e ver a última névoa desaparecer ao longo do rio.

Cada tenda tem um mini-bar e um terraço privado onde é possível apreciar o espetáculo da natureza e da paisagem refletida sobre às águas.

4 - Al Maha Desert Resort & Spa, Dubai: Rodeado por picos e precípicios das distantes montanhas de Hajar, o resort convida seus visitantes a uma fascinante experiência no deserto. Com todo calor e elegância natural, o ambiente oferece um acampamento beduíno com serviço de quarto durante 24 horas por dia, muito conforto e uma banheira inesquecível.

5 - Glamping Canonici di San Marco, Itália: Com estruturas completamente integradas ao meio ambiente, o glamping Canonici está localizado aos arredores de Veneza e é o melhor lugar para uma viagem romântica e luxuosa na natureza.

No estabelecimento é possível dormir em camas fantásticas e apreciar o pôr do sol entre os campos de trigo italianos.

6 - Naboisho Camp, Quênia: O recente e renovado acampamento é o símbolo perfeito do "glamping". Durante as férias, os hóspedes podem ficar em tendas com estilo safari, mas com características modernas, iguais a de um alojamento de luxo.

Todas as tendas têm interiores confortáveis e uma atmosfera relaxante que aprecia a paisagem e o deserto.

7- Harmony Glamping Tulum, México: Na Riviera Maya, entre a selva exuberante e as praias de areia branca, fica o Harmony Glamping Tulum, uma antiga fazenda mexicana onde as cortinas e os móveis são feitos de paletes e materiais recicláveis.

Serviços de luxo e piscinas no jardim tornam as férias mais confortáveis e relaxantes. O projeto do hotel é baseado na sustentabilidade.

8- Under Canvas Yellowstone, Estados Unidos: Este é o lugar perfeito para explorar acomodações confortáveis e modernas instalações. No camping de luxo, os visitantes podem relaxar em barracas, fazendo mergulhos ou tomando uma bebida no bar do local.

9 - Patagonia Camp, Chile: Localizado as margens do Lago Toro, o Patagonia Camp é o primeiro camping de luxo da América do Sul.

Os hóspedes podem desfrutar da natureza da Patagónia com muito conforto. A estrutura conta com 18 yurts duplos com vista para o lago e o Maciço Paine, restaurante e bosque.

10 - Zopango private Island, Nicarágua: Nesta ilha, os viajantes podem desfrutar de um clima quente cercado por águas cristalinas e uma natureza exuberante. Além disso, o local oferece todas as facilidades possíveis para garantir conforto para os hóspedes.

O cenário conta com praias de areia branca, águas quentes e azuis e belas orquídeas raras.