'The Telegraph': Príncipe Harry procurou apoio psicológico após 20 anos "sem pensar" na morte da mãe

O príncipe Harry relevou em uma entrevista que 20 anos após a morte da sua mãe, a princesa Diana de Gales, é que soube lidar com o sofrimento. O jornal britânico The Telegraph publicou nesta segunda-feira (17) uma entrevista onde Harry conta que passou dois anos de "caos total" e chegou a estar perto de um "colapso completo".

De acordo com o noticiário, Henrique Carlos Alberto Davi, mais conhecido como Harry, disse: "Posso dizer com segurança que perder a minha mãe aos 12 anos e, portanto, encerrar todas as minhas emoções nos últimos 20 anos, teve um efeito muito sério não só na minha vida pessoal, mas também no meu trabalho".

Harry confessou que foi o boxe que o "salvou", ajudando-o a controlar a sua agressividade, e que procurou aconselhamento psicológico, informa o texto do The Telegraph

"A minha maneira de lidar com a situação foi enfiar a 'cabeça na areia', me recusando a pensar na minha mãe. Porque é que isso ajudaria?", confessou Harry. "Pensar nela só vai me deixar triste, não vai trazê-la de volta".

Ainda acrescentou: "Provavelmente estive muito perto de um colapso completo em inúmeras ocasiões, quando todos os tipos de sofrimento e todos os tipos de mentiras e equívocos vinham na minha direção por todos os lados."

O noticiário escreve que o príncipe Harry decidiu conversar sobre o seu passado na esperança de incentivar as pessoas a quebrar o estigma que envolve questões de saúde mental. Com o irmão e a cunhada, o duque e a duquesa de Cambridge, Harry está promovendo a campanha "Heads Together Health Campaign", com foco na saúde mental.

