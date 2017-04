Simone Mazzer e a banda Cotonete levam jazz funk ao Sesc Copacabana

O Sesc Copacabana recebe nos dias 25 e 26 de abril um diálogo musical dançante entre a cantora brasileira Simone Mazzer e a banda francesa de jazz funk instrumental Cotonete. Nesse projeto, inédito no Brasil, os artistas aliam o talento da intérprete com o groove dos parisienses em um repertório que passa por clássicos franceses, brasileiros e internacionais em releituras autorais.

Entre as músicas, “Comment te dire Adieu” (Serge Gainsbourg) que foi sucesso no final dos anos 60 na voz de Françoise Hardy, “Onda” (Cassiano) e “Bachelorete” (Bjork), reinterpretados em um groove contagiante. Tanto o funk como o laidback servem à voz de Mazzer, capaz de passar de um registro ao outro com uma facilidade e espontaneidade admiráveis.

Mazzer também lançará disco com banda francesa com os sucessos do show

A parceria de Simone Mazzer e Cotonete teve início porque a banda é fã da música brasileira dos anos 70, principalmente do gingado da black music nacional do período. O show no Sesc Copacabana marca o lançamento do disco de estúdio que leva o nome dos artistas. Simone Mazzer & Cotonete é uma parceria entre o selo europeu Prado Records e a Cajá Arquitetura Cultural e foi gravado pelos artistas em Paris no ano passado. O resultado é um híbrido do trabalho de Mazzer com os metais e a cozinha bem pensada do Cotonete. A banda é formada por David Georgelet, na bateria; Jean Claude Kebaili, no baixo; Farid Baha na guitarra; Benoit Giffard, no trombone; Christophe Elliot Touzalin e Paul Bouclier nos trompetes; Florian Pellissier, nos teclados; e Franc Chatona, no sax.

Os shows começam às 20h30 e os ingressos custam R$ 25 (inteira), R$ 12 (meia-entrada) e R$ 6 (Associados Sesc).