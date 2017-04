Músicos brasileiros encerram maior festival de jazz da Itália

O Umbria Jazz Festival 2017, maior evento do estilo musical da Itália, teve fim neste domingo (16) com chave de ouro por consagrados músicos brasileiros. No evento "Brazilian Meeting", subiram ao palco Egberto Gismonti e Hamilton de Holanda, que foi acompanhado pelo percursionista Thiago da Serrinha e pelo baixista Guto Wirtti, com os quais o músico venceu o Grammy Latino de 2016 com um álbum dedicado a Chico Buarque.

Com Holanda, de grande talento com o bandolim, também tocou o pianista italiano Stefano Bollani, que já tem uma parceria consolidada com o brasileiro, tendo realizado outras apresentações juntos.

O encontro mais que especial ficou completo com Gismonti, uma das maiores personalidades da música brasileira moderna, compositor e poli-instrumentista, e com a orquestra do Baile do Almeidinha e seus hóspedes.