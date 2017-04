Grupo celebra Dia Nacional do Choro com shows de artistas como Hamilton de Holanda e Nelson Sargento

O Rio de Janeiro vai flutuar no dia 23 de abril ao som de muita música com a maior reunião de instrumentistas em torno de um ritmo genuinamente brasileiro, o choro. O Dia Nacional do Choro será comemorado no evento organizado pelo Movimento Choro Suburbano da Leopoldina formado por Marcio Vinhas, Cenira Santos, Paulo Santos, Ulisses Conte, Mestre Siqueira e Zelão do Cavaco.

Serão quinze horas dedicadas ao ritmo, que é o pai do samba e o avô da bossa nova. Neste ano, a homenagem marcará também os 120 anos do Maestro Pixinguinha e os 100 anos de um dos seus choros mais famosos, Carinhoso (Pixinguinha e Braguinha).

A programação começa de manhã em frente à casa de Pixinguinha. Depois, haverá uma homenagem a Paulo Moura e Pixinguinha na estação de trem em Ramos e, em seguida, sairá o tradicional Trem do Choro da Central do Brasil.

Para terminar, show na Lona Cultural João Bosco, em Vista Alegre, com Hamilton de Holanda, Zeca do Trombone, Nelson Sargento, Márcio Vinhas, Sombrinha, Zé da Velha, Silvério Pontes, Velha Guarda Show da Imperatriz Leopoldinense, entre outros.

Hamilton de Holanda é padrinho do Tem do Choro

Confira a programação

7h – Benção Pixinguinha. A abertura do Dia Nacional do Choro começará em frente a casa onde morou Pixinguinha, em Ramos. Os instrumentistas vão interpretar Carinhoso e será lido um manifesto pela valorização do subúrbio e sua cultura.

8h - Placa Pixinguinha/Paulo Moura. Os dois maestros, referência cultural nacional e especialmente ao gênero choro, serão homenageados com uma placa comemorativa na Estação de Ramos - bairro onde os músicos moraram. Ano passado, o bandolinista Joel Nascimento também recebeu a mesma homenagem na Estação Penha Circular.

9h –Trem do Choro – Concentração na Central do Brasil

10h – Saída do Trem do Choro. O evento, em sua quinta edição, realizará uma viagem literalmente musical com execução dos clássicos do choro. Para embalar esse passeio lúdico, em cada vagão, um grupo de chorões. Já estão confirmados: Choro Samba & Cia, Choro Suburbano, Regional Ernesto no Choro, Josias Nunes e os Chorões e Pexin Budega. Destino: Estação Penha Circula.

12h – Na Penha Circular os músicos fazem a Primeira Carreata do Choro a São Jorge e Pixinguinha até a Lona Cultural João Bosco. Vale lembrar que as caronas solidárias serão bem vindas.