Editora Cobogó lança livro bilíngue sobre a obra de Odires Mlászho

Desde a década de 1990, Odires Mlászho utiliza enciclopédias, manuais, livros de esculturas clássicas, fotos e gravuras como matéria-prima para seu trabalho. Manipula os materiais em recortes, colagens, esfoliações e incisões, entre outros procedimentos. Em seguida, cria e organiza longas séries, trazendo sempre um novo léxico. Parte desse importante material estará reunida numa bela publicação, bilíngue (português e inglês) com capa em tecido, editada pela Cobogó. O lançamento será dia 18 de abril, na Galeria Vermelho, em São Paulo.

Em 'Odires Mlászho', o leitor encontra mais de 110 imagens produzidas nos últimos 20 anos, além de um glossário escrito pelo próprio artista, com procedimentos e técnicas usados na elaboração dos trabalhos. Há também uma longa entrevista conduzida pela curadora Ana Paula Cohen. “A coleta é o primeiro impulso que vai definir a específica natureza das obras. Há uma familiaridade original, anterior a cada item que capturo e trago para o começo da minha atuação, no estúdio”, explica o artista.

Em parte das séries Odires utiliza a representação do corpo humano disponível nas ilustrações e fotografias e reflete sobre o processo de construção de identidades nas sociedades contemporâneas. Seu trabalho, muitas vezes, põe em questão a autoimagem baseada em padrões de beleza, coragem, poder, masculinidade e feminilidade.

Considerada pelo artista sua primeira série consistente, 'Cavo um fóssil repleto de anzóis', de 1996, abre o livro. Nas obras, Odires combina bustos de imperadores romanos a retratos em preto e branco de políticos alemães do século XX. Também fazem parte da publicação diversos trabalhos elogiados pelo público e pela crítica, como 'Mestres açougueiros e seus aprendizes', 'Odissei'a, 'Retratos possuídos', 'Matrizes para línguas bifurcadas' e a mais recente, 'Arquibabas – babas geométricas'.

“É como se o conjunto da minha obra tivesse uma integridade e cada item coletado fosse uma matéria-prima original que pudesse aceitar uma elaboração, para fazer parte daquele conjunto. De forma compatível, coerente, em constante construção”, explica o artista que representou o Brasil na 55ª Bienal de Veneza, em 2013.

Sobre o artista

Odires Mlászho nasceu em Mandirituba, Paraná, em 1960. Radicou-se em São Paulo em 1983, onde vive e trabalha. Em 2013, representou o Brasil na 55ª Bienal de Veneza e, em 2012, foi um dos destaques da Bienal Internacional de São Paulo. Na capital paulista expôs na Galeria Vermelho (2002, 2010, 2013, 2015 e 2016), no Espaço Nossa Caixa (2004), no Espaço Paul Mitchell (2001), no Centro Cultual São Paulo – CCSP (1996 e 1998) e no A.S. Studio (1997). Em Brasília, no Museu de Arte de Brasília (2003), e, em Paris, na Galerie Anne Barrault (2012). Também participou de exposições coletivas no exterior, em cidades como Milão, Barcelona, Columbus, Paris, Tokyo, Londres, Veneza, Nova York, Copenhagem, Bogotá, Praga, Madrid, Berlin, Frankfurt e Havana.

Capa

Ficha técnica

Título: Odires Mlászho

Entrevista: Ana Paula Cohen

Bilíngue: Português e inglês

Número de páginas: 240

Editora: Cobogó

ISBN: 978-85-5591-019-7

Encadernação: Capa dura (tecido)

Formato: 20x27,9 cm

Ano de edição: 2017

Preço de capa: R$125,00

Lançamento – Odires Mlászho

Data: 18 de abril (terça-feira), de 20h à 23h

Local: Galeria Vermelho – Rua Minas Gerais, 350 - São Paulo

Mais informações: (11) 3138-1520