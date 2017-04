Campanha da Escola Nacional de Seguros arrecada livros em todo o país

Páginas abertas para uma boa ação. Com o objetivo de estimular o hábito da leitura, a Escola Nacional de Seguros lançou uma campanha que arrecadará livros em todo o país, até o próximo dia 20. Aberta ao público, a doação pode ser feita em qualquer uma das 13 unidades da Escola. A campanha inclui títulos novos ou usados em bom estado, de literatura infantil, infantojuvenil e para as demais faixas etárias.

Os exemplares serão destinados a instituições sociais que atuam com a educação de crianças, jovens e adultos. Vale lembrar que nesta terça-feira (18 de abril) é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E o próximo domingo ( 23) é o Dia Mundial do Livro.

De acordo com a responsável pela área de Responsabilidade Social da Escola, Laura Tamancoldi, o projeto tem viés educacional e ambiental. “Nosso objetivo é promover a reutilização de títulos, auxiliando a sustentabilidade e reciclagem, além de dar oportunidade de acesso à literatura, contribuindo para a inclusão social”, afirma.

A Escola Nacional de Seguros já promove, desde 2007, o programa Asas para Voar, voltado para . A iniciativa já foi responsável pela doação de 5.437 livros, beneficiando cerca de 14 mil alunos em 23 escolas de todo o Brasil. O projeto realizou também a atualização de acervo das bibliotecas e salas de leitura que já existiam nas unidades.

As doações serão recebidas nas secretarias das Unidades da Escola, e os endereços estão disponíveis no www.funenseg.org.br. Outros detalhes sobre a campanha podem ser obtidos pelo e-mail responsabilidadesocial@funenseg.org.br.

ENDEREÇOS PARA DOAÇÃO

Belo Horizonte

Avenida Getúlio Vargas, 1420 - Sala 901

Savassi

Blumenau

Rua Coronel Vidal Ramos, 1 - Salas 402 a 404 - Edifício Alameda Office

Jardim Blumenau

Brasília

SRTV/S - Quadra 701, Conjunto L, Bloco 2, Centro Emp. Assis Chateaubriand – Lojas 60, 64, 68 e 80 - Térreo

Asa Sul

Campinas (SP)

Rua Carolina Florence, 1288 - 2º andar

Guanabara

Curitiba

Rua Lamenha Lins, 1995

Rebouças

Goiânia

Rua C-145, 1036

Jardim América

Porto Alegre

Avenida Otávio Rocha 115 - 1º andar

Centro

Recife

Avenida Frei Matias Teves, 280 - Sala 819

Ilha do Leite

Ribeirão Preto

Avenida Independência, 3166

Jardim Sumaré

Rio de Janeiro (sede)

Rua Senador Dantas, 74 - 2º, 3º e 4º andares

Centro

Salvador

Avenida Tancredo Neves, 999 - Salas 701 e 702

Caminho das Árvores

Santos

Rua Governador Pedro de Toledo, 23

Boqueirão

São Paulo

Rua Augusta, 1600

Consolação