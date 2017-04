Filme luso-brasileiro 'O Ornitólogo' vence Festival de Cinema de Istambul

Depois de já ter conquistado o prêmio do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, no ano passado, o filme O Ornitólogo, do diretor português João Pedro Rodrigues, levou o prêmio principal do Festival Internacional de Istambul, anunciou neste sábado (15) a agência turca Anadolu.

A produção luso-brasileira é protagonizada por Paul Hamy, que interpreta Fernando, um estudioso de pássaros que se perde na região norte de Portugal e vive experiências com toques surrealistas entre rios e florestas.

Em entrevistas, o diretor tem afirmado que quis levar para as telas a carga erótica que vê nas imagens de santos em pinturas e que não está presente no cinema. É o que justifica leitura profana e homoerótica que João Pedro Rodrigues faz de Santo Antonio de Pádua na figura do personagem central, além das alusões entre os personagens em relação à crença na ciência.