Tributo aos Mamonas Assassinas agita Bangu nesta quinta (13), véspera do feriado

O cantor Marinho Duka é a atração desta quinta-feira (13), véspera de feriado, no Happy Hour do Bangu Shopping.

A apresentação acontece a partir das 19h na Praça de Alimentação do 2º piso, e vai homenagear a banda Mamonas Assassinas, com músicas que estouraram na década de 90 como 'Robocop gay' e 'Pelados em Santos'.

Com sete anos dedicados à música, Marinho Duka tem como marca o repertório vibrante de seus shows e a interação do público. Transitando por vários estilos como o pop, rock, samba, forró e sertanejo, o cantor já passou por casas como Movie Music, People Club, Rock Bola, Baco Carioca, Promenady Club, Espaço Up e Barraco.

O Happy Hour do Bangu Shopping acontece todas as quintas-feiras do mês, com apresentações gratuitas, sempre às 19h na Praça de Alimentação do 2º piso.

No mês de abril, a programação especial promove homenagens e tributos à grandes bandas brasileiras

No dia 20 de abril, é a vez do, Edinho do Samba apresentar o repertório do Fundo de Quintal.

Data: 13 de abril, quinta-feira, às 19h

Endereço: Bangu Shopping - Praça de Alimentação - Segundo piso - Rua Fonseca 240, Bangu

Evento gratuito