Renascença recebe Samba de Lei e Dandara Alves

Neste sábado, 15 de abril, às 17 h, o Renascença apresenta o grupo Samba de Lei, velho conhecido do Clube, que traz uma atração especial: Dandara Alves.

O Samba de Lei tem na base do seu repertório os clássicos do samba de raiz. Com grande experiência musical fez roda de samba na Ladeira da Lapa com o evento Silvio Romero que reunia mais de mil pessoas. Depois, foi a vez da Pedra do Sal com um evento que se tornou referência no mundo do samba. O grupo também foi pioneiro do processo de revitalização do Arco do Teles. E, ainda, comandou as rodas de samba do Bloco Cardosão, de Laranjeiras. O Samba de Lei já recebeu em suas rodas de samba grandes nomes como Wanderley Monteiro, Toninho Geraes, Serginho Meriti, Renato da Rocinha, Marquinho Satã, entre outros. Agora é a vez do grupo receber Dandara Alves, direto de João Pessoa.

Com longa trajetória no mundo do samba paraibano, Dandara é uma jovem cantora, musicista autodidata influenciada pela bossa nova, MPB, soul e pelo Ijexá (música africana). Ela foi a primeira mulher a interpretar samba-enredo no Carnaval Tradição de João Pessoa e é a idealizadora o Projeto Samba da Hora, que incentiva a música autoral paraibana. Dandara tem se apresentado em diversas capitais brasileiras, inclusive no Rio de Janeiro, onde várias rádios têm executado músicas do seu primeiro EP que reúne composições de músicos paraibanos. No Renascença Clube, Dandara Alves vai fortalecer, um pouco mais, o samba de João Pessoa, apresentando composições tanto de artistas do nordeste como do Rio. Vale ressaltar que ela sempre se manteve fiel ao samba, em especial ao de Dona Ivone Lara e Leci Brandão.

Serviço: Samba de Lei e Dandara Alves

Data: 15 de abril, às 17 h

Local: Renascença Clube - Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Ingresso: R$ 15 (até às 18:30 h) e R$ 20 (após 18:30 h)

Mesa: gratuita

Classificação etária: livre