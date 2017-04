Fábrica da Bhering comemora o Dia do Índio com programação especial em abril

Em um prédio dos anos 30, a Fábrica da Bhering apresenta tantas histórias. De artistas a grafiteiros, da loja de porcelana ao atelier de moda, do conhecido ao anônimo. Este mês, que é comemorado o Dia do Índio, a Fábrica irá contar a história do Brasil e apresenta os hábitos e a cultura desse povo, em uma parceria inédita com o Museu do Índio. No sábado, dia 15, o Dia do Índio será comemorado com oficinas de cestaria e esculturas em madeira, com artistas Guarani Mbya, da Aldeia Itaxi, localizada em Paraty-Mirim, entre 16h e 19h.

A exposição “Artes Indígenas e Identidade Gráfica”, que o ocupa o 2º andar, também faz parte da comemoração. Pequenas coleções etnográficas, imagens impressas e projeção de filmes autorais dos projetos nas aldeias serão apresentadas. As instalações irão exibir, também, cestarias, cerâmicas, esculturas, adornos, ritos cotidianos e grafismos, envolvendo cerca de 30 etnias distintas, dentre elas os Wajapi, Asurini do Xingu, Kuikuro, Karajá, Ashanika, Kadiwéu e Kayapó. A mediação é da designer Simone Melo, que vem pesquisando e atuando em projetos de exposições etnográficas e interativas nos últimos quinze anos. A consultoria é de especialistas do mercado audiovisual como o cineasta Líbero Saporreti, a produtora de arte Alexandra Suprani e o designer de interação Thiago Pinheiro.

No sábado, a Fábrica irá encerrar o Festival Viver Bem, uma parceria do Belchior Brechó e a marca Cantão, com shows de Aíla, Lucas Estrela e a Festa Abacaxi Transante no pátio. Na entrada da Fábrica, foi montada uma pop store do Museu com referências da vida, da arte e da cultura da população indígena.

A Fábrica da Bhering abre de segunda a sábado, de 12h e 21h, e a programação com o Museu do Índio vai até o dia 29 de abril.

Serviço:

Fábrica da Bering - Rua Orestes, 28, - Santo Cristo

Estacionamento no local

15/04, sábado: 16h às 19h - oficinas de cestaria e esculturas em madeira com artistas Guarani Mbya da Aldeia Itaxi, localizada em Paraty-Mirim/RJ;