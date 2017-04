Seu Jorge é atração da 3a edição do "Churrasco lá em Casa"

Com um cenário cinematográfico, a Party Industry realiza a 3a edição do Churrasco Lá em Casa na tarde do dia 15 de abril, sábado do feriadão. Fabio Battistella e Diogenes de Queiroz convidam para a experiência gastro-musical que traz o maior símbolo das brasas cariocas, Seu Jorge. Ainda comandam o som os DJs Leo Paes Leme, Nicole Nandes, Mary Lou e Lucce com setlists especialmente elaborados para esquentar ainda mais o clima. O evento terá sistema all inclusive, inclusive o churrasco preparado por Marcelo Malta, da badalada boutique de carnes e bar Sabor DOC.

Serviço:

Churrasco Lá Em Casa

Data: 15 de abril, sábado

Horário: 15h

Local: Estrada da Gavea Pequena, 1077 - Alto da Boa Vista

Ingressos: www.newticket.com.br

Valores: Feminino R$ 220,00 Masculino R$ 320,00*