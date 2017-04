Mostra na Itália relembra 105 anos do naufrágio do Titanic

No dia 15 deste mês, o naufrágio do navio mais famoso da história, o Titanic, completará 105 anos. O transatlântico afundou após colidir contra um iceberg durante sua viagem de inauguração, deixando 1,5 mil mortos.

Para relembrar a data, vale a pena conferir a exposição Titanic - The Artifact Exhibition, que foi aberta ao público na Sociedade Promotora das Belas Artes, em Turim, no norte da Itália.

Pela primeira vez no país, a mostra é uma viagem emocionante por dentro da embarcação. São cerca de 200 objetos originais que pertenciam aos passageiros, como cerâmicas, pratos decorados, roupas e frascos de perfume. Os visitantes também têm o privilégio de ver peças originais do navio resgatadas do fundo do mar.

Além disso, duas cabines em tamanho real foram reconstruídas, uma de primeira e outra de terceira classe, assim como uma parede de gelo, para reproduzir as condições climáticas daquela manhã de mais de um século atrás.

Até o momento, mais de 20 mil pessoas já foram à Sociedade Promotora das Belas Artes para descobrir a história do "navio dos sonhos", como era chamado na época. A exposição ficará aberta até o dia 25 de junho.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial e custam 17,50 euros. Estudantes têm desconto, e crianças de três a 12 anos pagam meia-entrada.