ImaginaSamba e Ferrugem se apresentam em nova turnê 

Dia 20 de abril o Metropolitan, no Rio de Janeiro, recebe dois shows completos e dois lançamentos de novos CDs. O grupo Imaginasamba e o cantor Ferrugem se apresentam com suas novas turnês.

A venda para o público em geral já está disponível desde o dia 28 de março. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Metropolitan. O show é realizado pela TIME FOR FUN.

O Imaginasamba apresenta a turnê do seu novo álbum Apaixonado. As 16 faixas que compõem esse projeto foram escritas pelo próprio Suel, Thiaguinho e Dan, parceria de longa data e de sucesso com o grupo. Somado à esse time, ainda estão Lucas Morato, filho do Péricles, e Tiee. No repertório estarão “Dona da Verdade”, “Desjejum”, “Inconsequentes”, “Por Mais de Cem Anos”, entre outras. Com uma trajetória brilhante ao longo de mais de uma década, o Imaginasamba promete deixar os fãs ainda mais apaixonados com o lançamento deApaixonado.

Já Ferrugem chega com a tour do seu novo CD Seja O Que Deus Quiser e sua nova canção de trabalho “O Som do Tambor”. A música virou vídeo clipe e foi gravado com imagens da estrada e de shows do cantor, bastidores que renderam excelentes momentos do artista com sua banda e equipe. Com diversas músicas de qualidade, Ferrugem escolheu as que mais tinham a sua personalidade e as que mais emocionaram. Dessa seleção, saíram músicas como "Você É de Deus", que tem a participação de Suel, vocalista do grupo ImaginaSamba, "Eu Sou Feliz Assim", "Um Casal", "Eu Juro", "Mar de Felicidade" e "Pela Última Vez".