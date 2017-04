Blitz grava DVD para celebrar novo álbum

Festejando os 35 anos de carreira e o lançamento do novo álbum ‘Aventuras 2’ (Deck), a Blitz sobe no palco do histórico Circo Voador – onde a banda nasceu - no dia 15 de abril (sábado) para gravar seu quarto DVD (Blitz/Deck Disc/Canal Brasil).

‘Aventuras 2’, que teve dois anos de produção, é lançado no momento em que o grupo comemora uma formação estável há cerca de dez anos, com estúdio próprio (Toca da Onça), entre viagens inspiradoras pelo Brasil, EUA, Portugal, Japão e vários outros países. O CD tem a produção gráfica de Gringo Cardia, que também, foi o responsável pela arte de ‘Aventuras da Blitz’, primeiro álbum da banda, lançado em 1982.

‘Aventuras 2’, que teve dois anos de produção, é lançado no momento em que o grupo comemora uma formação estável há cerca de dez anos, com estúdio próprio (Toca da Onça)

O novo álbum ferve com a mistura de rock, pop, funk, reggae, samba e blues característica da Blitz e a participação de convidados tão ilustres quanto inusitados. Estão em ‘Aventuras II’ parceiros da mesma geração do BRock como Paralamas do Sucesso, Frejat, Arnaldo Brandão, George Israel e Dadi, assim como amigos de outras paragens como Seu Jorge, Sandra de Sá, Zeca Pagodinho, Alice Caymmi, Andreas Kisser, Pretinho da Serrinha e MC Cert.

O Rock in Rio também vai receber no seu palco a energia da banda. No dia 16 de setembro o grupo se apresenta no Palco Sunset ao lado de Alice Caymmi e Davi Moraes.

Blitz – Gravação do DVD 'Aventuras II”

Data: Sábado, dia 15 de abril, às 22h

Local: Circo Voador

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos e mais informações: www.ingressorapido.com.br