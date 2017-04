Após 13 anos, 'Friends' retornará em musical da Broadway

Depois de quase 13 anos desde que "Friends" terminou, a inesquecível série norte-americana será transformada em um musical da Broadway no próximo semestre de 2017.

O projeto é liderado por Bob e Tobly McSmith, que já foram responsáveis por diversos espetáculos de sucesso na Broadway. O musical trará ao palco as aventuras de um grupo de seis amigos, Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Pheobe, moradores de um apartamento em Manhattan.

Segundo rumores da imprensa norte-americana, alguns membros do antigo elenco podem fazer aparições no palco Triad Theater, em Nova York.

De acordo com o site "Huffington Post", as músicas que farão parte do show prometem oferecer uma visão sobre os momentos mais memoráveis da comédia. Entre as canções mais famosas estão "The Only Coffee Shop in New York City", "How You Doing, Ladies?", "Oh. My. God. It's Janice!", "The One Where We Make a Million Dollars an Episode" e "We'll Always Be There For You".

A série de televisão ficou no ar de 1994 a 2004. Embora o seriado tenha sido criado em Nova York, as cenas foram filmadas em um estúdio na Califórnia.