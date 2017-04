Andrea Boaventura leva música e poesia ao palco do Bistrô Moviola

Cantora, escritora, poetisa, blogueira e, inusitadamente, cardiologista infantil, a carioca Andrea Boaventura carrega o ecletismo das vocações para o repertório do seu show, que vai do samba ao rap, passeia pela MPB e pelo pop, e ainda flerta com o forró. É o que ela mostra no palco do Bistrô Moviola, dia 28 de abril, às 20h, quando vai mesclar algumas músicas autorais ('Um tanto a la Dusek', 'Perigo' e 'Fila Indiana', entre outras) com versões de composições já consagradas na voz de Chico Buarque (Mambembe), Gonzaguinha ('O gosto do amor') , Gilberto Gil ('A Paz'), Fagner ('Motivo'), Toquinho ('Para viver um grande amor'), Vanessa da Mata ('Essa boneca tem manual') e Leila Pinheiro ('Verde').

A apresentação da artista, que sobe ao palco acompanhada da banda composta por Mario Coutinho (baixo e direção musical), Marcos Melo (violão, guitarra e cavaco) e Gabriel Barreto (percussão e berimbau), inclui ainda poesias de sua autoria.

Da sanfona ao piona clássico

O contato de Andrea com a música começou aos seis anos, quando acompanhava o avô sanfoneiro tocando vários instrumentos de percussão. Aos 14 anos, aprendeu a tocar violão e passou a cantar música gospel durante um bom tempo. A carioca também já participou de peças teatrais infantis compondo trilhas sonoras, até resolver se profissionalizar e estudar canto lírico e piano clássico com grandes mestres no Rio de Janeiro.

Apesar do gosto pela música clássica, as sementes plantadas na infância acabaram levando de volta à música popular que inspira os shows feitos atualmente. Andrea vem conquistando o público com seu trabalho cada vez mais autoral. O sucesso na carreira musical também se repete na de escritora, com o blog de poesias intitulado 'Poeminhas', que conta com quase 10 mil seguidores.

O trabalho como poetisa rendeu o livro 'Poeminhas: o resgate de uma workaholic', lançado pela Dowslley Editora, no qual Andrea Boaventura narrra sua trajetória da vida médica e empresarial rumo à nova carreira de poeta, cantora e compositora.

Ficha técnica

Direção musical: Mario Coutinho

Músicos: Mario Coutinho, Marcos Melo e Gabriel Barreto

Serviço: Andrea Boaventura

Data: 28 de abril, de 20h às 22h

Local: Bistrô Moviola - Rua das Laranjeiras, 280

Couvert artístico: R$ 20,00

Classificação: Livre