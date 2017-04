Escritora brasileira comemora sucesso e parcerias na Feira do livro Infantil de Bolonha

Em meio a grandes nomes do mercado editorial infantojuvenil, uma escritora ítalo-brasileira roubou a cena na Feira do Livro Infantil de Bolonha, entre os dias 3 e 6 de abril. A autora Isa Colli expôs, em um estande exclusivo, suas obras "A Fazendinha" e "O Recomeço", além de seu maior sucesso "O Pirulito das Abelhas", adotado por várias escolas brasileiras.

Isa fechou parcerias com editoras brasileiras e estrangeiras. A maioria, ainda precisa ficar sob sigilo por questões contratuais. Mas a escritora revela, com exclusividade ao Jornal do Brasil, que fechou negócio com um grupo árabe, que encomendou duas obras infantis sobre a cultura ocidental no Brasil. O trabalho vai ser entregue em dois meses.

"Foi uma experiência excepcional. Participei de vários debates sobre novas tendências. O que percebi pelas discussões é que o futuro aponta para a ilustração digital. Neste sentido, ganham força profissionais do Japão e da China", revela.

Isa também saiu da Feira com data marcada para o próximo grande evento internacional. Vai lançar duas publicações "Aniversário da Margarida" e "A Gatinha Penélope", na Feira de Frankfurt, de 11 a 15 de outubro deste ano.

"Tinha uma grande expectativa com a Feira de Bolonha, mas os resultados me surpreenderam. Que venham novos desafios", afirma.

Guinada profissional

Isa nasceu no Espírito Santo, foi morar no Rio de Janeiro na década de 90, onde trabalhou muitos anos em emissoras de TV. Há seis anos, a vida deu uma guinada. Mudou-se para a Bruxelas, na Bélgica e investiu na literatura, um sonho que alimentava desde a infância.

O sucesso foi meteórico. Desde quando lançou seu primeiro livro, “Um Amor, um Verão e o Milagre da Vida”, em 2011, já contabiliza sete publicações infantis e um romance para o público adulto, distribuídas em livrarias do Brasil, Angola, Espanha, Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, EUA, Irlanda, Reino Unido e Itália. Outras quatro obras já estão finalizadas, prontas para impressão.

Sobre as novas obras

"A Fazendinha" mostra a vida de Felícia, uma menina muito astuta que ama as plantas e os animais e que, numa emocionante viagem à Fazenda do Senhor Zicão, caminha entre a diversão e a aprendizagem, experimentando as maravilhas da vida no campo.

Já "O Recomeço" conta a história de João Carlos, um surfista que, juntamente com Maria Paula, protagoniza uma luta inglória contra um inimigo poderoso e invisível. O despertar da força de uma menina mimada, da cidade grande, e do jovem angrense na busca pela sobrevivência, emocionam do início ao fim. As obras foram lançadas nas cidades de Lisboa, em Portugal, e Bruxelas, na Bélgica.

A Feira em números

A 54ª Feira do Livro Infantil de Bolonha é considerado o evento de negócios mais importante para o setor nos segmentos infantil e juvenil. Este ano, contou com 1.300 exibidores de 75 países. O Brasil esteve representado pelo Brazilian Publishers, projeto da Câmara Brasileira do Livro, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O país levou 15 editoras, na expectativa de gerar US$ 320 mil em exportações e negócios até o dia 6 de abril.