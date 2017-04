Em livro, ex-mulher de Prince narra momentos íntimos do casal

A ex-mulher do cantor norte-americano Prince, Mayte Garcia, lançou um livro que revela detalhes íntimos de seu casamento com o artista. O cantor faleceu no dia 21 de abril do ano passado devido a uma overdose de remédios "The most beautiful: my life with Prince" ("O mais bonito: minha vida com Prince", em tradução livre) foi colocado à venda a pouco menos de um ano do aniversário de morte do cantor norte-americano. O título do livro é inspirado em um dos sucessos de Prince, "The most beautiful girl in the world", de 1994. Nele, são relatados onze anos de convivência entre Mayte Garcia e o compositor.

Garcia, de 43 anos, tinha apenas 16 quando o artista a viu em um vídeo em que ela praticava dança do ventre. A relação dos dois começou com uma amizade, que se tornou amor quando a jovem completou 19 anos. Eles casaram quando ela fez 22 anos e dois meses após ela ficar grávida. A felicidade pelo nascimento de Amiir (prínicipe, em Árabe) durou pouco, pois o pequeno faleceu apenas seis dias após seu nascimento, devido a uma malformação congênita rara. Garcia conta em seu livro que o fato causou o fim de seu matrimônio com Prince nos anos 2000. Ela conta também que sofreu um aborto espontâneo três meses após ficar grávida de seu segundo filho. "Comecei a escrever este livro anos atrás e queria apenas relembrar minha infância. Mas depois de meu casamento com Prince, as pessoas continuavam a me dizer para escrever um livro porque tenho tido uma vida maluca", comenta.

"Quando Prince morreu, senti necessidade de fazer isso porque sei que muitas pessoas lançam livros com suas histórias, mas nenhuma delas é como a minha", acrescentou.

No livro, a autora diz ainda que Prince jamais superou a morte de seu filho e reagiu com raiva no início. O gênio de Minneapolis inclusive teria pedido a um de seus assistentes para quebrar tudo em sua casa que o fizesse relembrar do menino ou de Garcia. A ex-esposa de Prince ficou em choque quando recebeu a notícia.

Garcia também relata que o artista teria escrito um testamento após nascimento da criança, a pedido dela. "Não sei se ele existe ainda, pode ser que ele [Prince] o tenha mandado destruir também".