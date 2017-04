Fundação Cesgranrio promove exposição gratuita "Na Toca do Coelho"

Crianças, jovens e adultos vão se encantar com a exposição de Páscoa da Fundação Cesgranrio, Na Toca do Coelho, que estreia no sábado, dia 8 de abril, no prédio anexo à sede da Fundação, no Rio Comprido. Nesse ano, o público vai passear por um amplo jardim subterrâneo que remete às casinhas de coelhos que habitam o imaginário popular, repletas de cores, flores e, é claro, muitas e muitas cenouras.

Todo o espaço foi decorado de forma a lembrar as alegrias dessa importante celebração cristã, com ovos de Páscoa, chocolate, doces e coelhos por todos os lados. Personagens de contos de fadas e histórias infantis, como Pernalonga, Ricochete, Roger Rabbit e Tambor (do desenho “Bambi”, dos estúdios Disney), também estarão presentes.

Não vão faltar brincadeiras e atividades lúdicas. No labirinto dos coelhos, por exemplo, as crianças vão se divertir ajudando dois dentucinhos a encontrar cenouras perdidas. Em outro salão, os visitantes poderão fazer pintura facial e se transformar em lindos coelhinhos. Também haverá um espaço com mesas para entreter os pequenos com desenhos, artes e massinha de modelar.

A tradicional peça de teatro que integra os festejos temáticos da Cesgranrio será um espetáculo à parte. A divertida história “A Páscoa dos Brinquedos” vai mostrar diversos brinquedos e aparelhos tecnológicos que acordam em uma linda manhã e não encontram seus donos! No entanto, manchas de chocolate e um novo amigo orelhudo dão a eles uma dica de onde está sua família.

Segundo o professor Carlos Alberto Serpa, presidente da Cesgranrio, a montagem convida ao público infantil a conhecer os valores da Páscoa cristã:

"A peça apresenta ao público a importância da celebração da Páscoa e de recordar a ressurreição de Jesus entre aqueles que amamos. Será um convite para que ensinemos nossas crianças a experimentar todo o amor de Cristo, que se entregou e reviveu por amor a todos nós".

A exposição fica aberta ao público até o dia 7 de maio.

Informações:

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1122 B – Rio Comprido – Rio de Janeiro / Fundação Cesgranrio, prédio anexo ao campus (antigo Le Buffet)

Temporada: 8 de abril a 7 de maio

Horário: quinta a domingo, das 10h às 18h (o evento não abrirá na sexta-feira santa, dia 14/4)

Teatro infantil: quinta a domingo, às 11h, 14h30 e 16h30 – capacidade: 80 lugares

Obs.: A entrada no teatro não está condicionada à entrada na exposição. Haverá distribuição de senhas no local para a entrada no teatro. Teatro sujeito a lotação.

Entrada franca (doação opcional de 1 kg de alimento não perecível)

Informações: 2103-9600