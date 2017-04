Festival de Inverno vai reunir rock, hip hop esertanejo na Marina da Glória

O Festival de Inverno Rio 2017, nos dias 14, 15 e 16 de julho, de sexta a domingo, recebe grandes nomes da música brasileira em evento que celebra a reabertura da Marina da Glória, com expectativa de receber por volta de 40 mil pessoas. A venda de ingressos começa hoje, segunda, 10 de abril

A sexta (14/07) será a noite Hip Hop Rio, com Black Alien, Filipe Ret, Gabriel o Pensador e Planet Hemp, unindo o melhor da cena rap carioca com a velha guarda e a nova geração.

No dia seguinte, a partir das 18h, o Rock Brasil 35 Anos levará para o palco da Marina Blitz, Frejat, Humberto Gessinger e Plebe Rude, numa celebração da explosão da geração de 1982, que mudou a cara da música jovem no Brasil.

Já no domingo (16/07), o Sertanejo in Rio contará com as duplas Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa.

Então prepare-se, o inverno vai esquentar, em julho, na Marina da Glória com os mais consagrados artistas do Brasil do hip hop, pop rock e sertanejo, em um dos mais bonitos cartões postais do Rio de Janeiro, com a melhor e mais moderna estrutura de som, luz, led, camarotes, lounges, banheiros, bares e praça de alimentação.

Programação:

Planet Hemp é uma das atrações do Hip Hop Rio, no primeiro dia do festival

14 julho (sexta)

Black Alien

Filipe Ret

Gabriel O Pensador

Planet Hemp

15 julho (sábado)

Blitz

Frejat

Humberto Gessinger

Plebe Rude

16 julho (domingo)

Henrique e Juliano

Maiara e Maraisa

Serviço: Festival de Inverno

Data: HiIP HOP RIO (14 de julho, às 20h), ROCK BRASIL 35 ANOS (15 de julho, às 18h) e SERTANEJO IN RIO (16 de julho, às 16H)

Realização > Peck Produções

Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Janeiro - RJ

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos a venda: www.ingressocerto.com