‘BBB 17’: delegada investiga briga entre Marcos e Emilly

A diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio (Deam), Marcia Noeli Barreto, determinou o registro de ocorrência após ver as imagens de mais uma briga entre Marcos Harter e Emilly, jogadores do Big Brother Brasil 2017.

"A delegada da Delegacia da Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, Viviane da Costa Ferreira Pinto, vai acompanhar o caso e solicitar à emissora as imagens de toda confusão para que a gente possa ver se houve lesão corporal. Pelo menos é o que ela (Emilly) diz. Esse caso não pode ficar sem ser apurado" disse a diretora ao jornal Extra nesta segunda-feira (10).

Nas últimas semanas, o cirurgião plástico tem se comportado de maneira agressiva. Assim como Emilly, Marcos apontou dedo na cara para outros dois jogadores do BBB17, gritou e ameaçou perseguir dentro da casa. Segundo a diretora da Deam, quando a mulher se sentir ameaçada psicologicamente por um homem deve procurar ajuda na delegacia:

Marcos coloca Emilly contra a parede

"A tortura psicológica que ele pratica é considerada violência doméstica, se enquadra na Lei Maria da Penha. É assim que tudo se inicia. Ele não a ameaçou de morte, por exemplo, mas houve constrangimento tão forte, que ela ficou acuada", acrescentou a delegada.

Segundo o Código Penal Brasileiro, são crimes contra a mulher lesões corporais, ameaças por palavras, escrita ou gestos e estupro. De acordo com a Lei Maria da Penha, outra pessoa que não a vítima pode denunciar o agressor às autoridades. O número da Central de Atendimento à Mulher é 180 e funciona 24h.

"Somente ela pode registrar o caso num situação como essa. Mas, se houver agressão física, qualquer pessoa pode intervir com o registro em qualquer delegacia. Muitas mulheres não registram porque não têm consciência de que são vítimas desse tipo de violência. Uma relação como essa não tem amor. Não pode ser amor. Encostar na parede, constranger e depois dizer que ama é o início de uma situação mais grave ainda. Se não interromper, pode ter certeza que fica cada vez pior", finalizou Noeli ao jornal.