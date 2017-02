Madonna adota gêmeas do Malawi e posta foto

A cantora Madonna anunciou na tarde desta quarta-feira, dia 8, que sua família oficialmente cresceu. Em sua conta do Instagram, a artista postou uma foto comemorando a adoção das gêmeas de quatro anos Stella e Esther do Malawi.

A notícia de que a Suprema Corte do país africano tinha aceitado a adoção das duas meninas foi revelada nesta terça-feira (7), mas a primeira foto de Madonna com suas filhas só foi revelada nesta quarta.

Na imagem, a cantora aparece segurando as mãos das duas garotas.

Já na legenda, a artista disse que pôde "oficialmente confirmar" que o processo de adoção das duas irmãs foi completado e que ela está muito feliz que as duas agora fazem parte da sua família.

"Eu sou imensamente grata a todos em Malawi que ajudaram a tornar isso possível e eu peço para que a imprensa respeite a nossa privacidade durante essa época de transição", afirmou a norte-americana.

Madonna publicou a foto no Instagram

Madonna, de 58 anos, já havia adotado outras duas crianças do país africano nos últimos anos: o menino David Banda, em 2006, e a menina Mercy James, em 2009. Atualmente, os dois têm 11 anos.

A cantora, que agora tem seis filhos, já havia postado uma foto de sua filha mais velha, Lourdes Maria, com as gêmeas do Malawi há cerca de seis meses. A artista ainda tem um outro filho biológico, Rocco, de 16 anos.

O processo de adoção das crianças havia começado no último dia 25, quando a estrela compareceu ao tribunal cercada de seguranças. As duas viviam em um orfanato em Mchinji, no centro-oeste do país, no mesmo onde estava David antes se fazer parte da família de Madonna.