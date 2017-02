Céu, Lenine e Clarice Falcão se apresentam no Pepsi Twist Land

Em seu quarto dia, o Festival Pepsi Twist Land apresenta nesta quinta-feira (9), a partir das 22h, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, os shows da cantora Clarice Falcão (na pista 2) e da cantora Céu com Lenine (na pista 1). Mais tarde, rola a Festa Selvagem.

Clarice apresentará o show do seu segundo álbum “Problema Meu”, que traz ainda canções do primeiro disco, além de músicas novas. Vencedora do Grammy Latino 2016 (nas categorias Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação), Céu convida para o festival o amigo Lenine. Para terminar, quem for ao evento poderá curtir a festa “Selvagem”, eleita pela Folha de São Paulo, por duas vezes consecutivas, como a melhor festa da cidade, e está completando cinco anos. Uma mistura de disco, house, rock, tecno, funk e soul, de todas as eras e lugares.

Firmado no calendário carioca como o festival do verão, o evento é realizado desde 2012 e traz agora a Pepsi como patrocinadora. Com expectativa de público mais de 25 mil pessoas, o evento promoverá encontros únicos e inusitados entre novos artistas e grandes nomes da música. Foodtrucks e bares com drinques reforçarão o point e ajudarão a refrescar a estação do ano mais quente do ano. Uma varanda com espreguiçadeiras também estará à disposição de quem quiser dar uma relaxada.Sensação do último verão, o enorme tobogã com 36 metros de comprimento e vista para o Aterro do Flamengo também está de volta.

No dia 10 de fevereiro, o cantor Otto traz a turnê do show “Recupera” para o festival, que contará ainda com a presença do Baiana System, um dos principais nomes de um movimento independente que busca resignificar a sonoridade da música urbana produzida na Bahia. Eles convidam a cantora Larissa Luz, indicada ao Grammy Latino 2016 como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. A festa “Sopa” agitará a pista sob o comando do ator Armando Babaioff e do músico Marcello H, com um DJ convidado.

Para fechar o festival, no dia 11 de fevereiro, foram escolhidas duas festas: “Vambora”, que faz um revival dos sucessos dos anos 90 e 2000, com a participação da banda RioCoreAll Stars, formada por músicos dos grupos Forfun, Scracho, Dibob e Ramirez, e a “Malaka”, que também completou cinco anos de existência e se consagrou como uma das maiores festas cariocas, com clássicos que vão do rock ao funk, passando pelo house.