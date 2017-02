Oi Futuro inaugura duas ocupações no projeto "Arte Pública"

O Oi Futuro Flamengo inaugurou mais duas ocupações dentro do programa do projeto ARTE PÚBLICA, com as obras "Intervenção Quântica" e "O Cotidiano das Estruturas Familiares", dos artistas Cesar Oiticica Filho e Elvis Almeida.

Com 10 metros de altura, o trabalho de Oiticica é o registro de uma pintura criada a partir de feixes de luz projetados em uma parede.

Vandinha Klabin e Rodrigo Andrade

O trabalho faz parte do Projeto Tech-Nô, que transforma a vitrine externa do Oi Futuro no Flamengo em suporte permanente para intervenções artísticas, com curadoria de Alberto Saraiva. A instalação de Elvis Almeida fica em cartaz até 9 de abril de 2017. Inspirado em cartazes de shows, panfletos e outros impressos distribuídos pela cidade, o artista apresenta uma composição com materiais de papelaria.

“Esse trabalho é um exercício que procura criar uma composição que flerte com as colagens feitas por Henri Matisse, os ukiyo-ê do período Edo e o delirante espaço urbano”, diz Elvis Almeida, fazendo referência às gravuras japonesas que retratam o cotidiano de lutadores de sumô, gueixas e atores de teatro.

O trabalho reflete o interesse do artista pela sabedoria doméstica, “aquele saber ensinado ao pé do ouvido, particularmente no balcão da lojinha, discutido na mesa de bar e eternizado em tutoriais no youtube”, conta ele.

