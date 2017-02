Correção: Embaixada do Brasil em Roma faz mostra de Portinari

Uma mostra dos quadros do brasileiro Candido Portinari será inaugurada na embaixada do Brasil em Roma, a partir desta quarta-feira (8).

"Portinari - La mano senza fine" será exposta na Galleria Candido Portinari, no Palazzo Pamphilj. A coleção pertence ao Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de Janeiro, que organiza o evento com a parceria da embaixada brasileira, e ficará aberta ao público até o dia 22 de abril. "É com grande prazer e orgulho que exibimos na Embaixada do Brasil em Roma as obras de Candido Portinari, um artista que, com as "suas mãos sem fim", deixou uma produção de grande ressonância humana e universal, em linha com sua dupla identidade, brasileira e italiana. As suas imagens permanecem eloquentes e contemporâneas", disse o embaixador do Brasil em Roma, Antonio Aguiar Patriota.

Entre as principais obras que serão expostas estão o quadro "Café", uma das referências na arte moderna do Brasil.

Essa será a primeira vez que uma exposição na Galleria Candido Portinari, que foi inaugurada em outubro de 1962, terá uma exposição do artista brasileiro que nomeou o local. Segundo os organizadores, "a coleção de obras de Portinari pertencentes ao MNBA permite revelar sua matriz italiana em muitos de seus trabalhos e de destacar as ligações afetivas entre os dois países". Para o museu brasileiro, a coleção "é um a das mais importantes da nossa instituição e do Brasil". "Um sensível agradecimento a todos aqueles que tornaram possível a realização desse projeto, em particular, ao embaixador do Brasil em Roma, Antonio Patriota, o presidente do Ibram, Marcelo Araújo, e ao nosso caro amigo João Candido Portinari, filho de Portinari, que abraçou com entusiasmo essa proposta, incentivando assim a troca cultural entre Itália e Brasil", disseram ainda os organizadores da exposição.

A mostra ficará aberta entre terças-feiras e sábado das 10h às 18h (hora local) e uma sessão inaugural será realizada nesta terça-feira (7), entre às 19h e 21h. A Galleria Candido Portinari fica no Palazzo Pamphilj, na Piazza Navona, 10, em Roma.