“Bondinho das Crianças” está de volta para animar as manhãs de sábado de 2017

O Bondinho das Crianças está de volta ao Morro da Urca para animar as manhãs de sábado, com muita gargalhada e diversão para as crianças e famílias. Das 10h às 12h, o grupo e sua banda No Pé do Ouvido apresentam um espetáculo nada clichê e muito irreverente. A grande novidade é que, a cada mês, a atração apresentada será customizada com um tema diferente, garantindo a diversão da criançada – e da família. Pensados de acordo com as épocas e efemérides do ano, os temas escolhidos também estão relacionados à aprendizagem e buscam trazer curiosidades sobre a cultura brasileira, música, meio-ambiente e história do país e da cidade. No Bondinho das Crianças, diversão e brincadeiras se misturam com aprendizagem e conhecimento, em uma receita especial para toda a família.

Em fevereiro, o Bondinho das Crianças traz uma edição especial de carnaval, com o Circo Macaco Prego. O mês todo será no clima da folia, começando pelos ensaios do bloquinho com oficina de percussão e muita música. Também haverá oficinas personalizadas, como customização de máscaras, oficina de bijuteria para enfeitar a fantasia e pintura artística. O Carnaval será completo com o show No Pé do Ouvido especial, com o bloco Saculeginho Carioca, do Circo Macaco Prego. No repertório marchinhas, músicas carnavalescas e muita folia.

Março é a vez do tema Arca de Noé, uma homenagem a Vinicius de Moraes. A trupe do Circo Macaco Prego embarcou na arca de Noé e o próximo destino é o Morro da Urca. O grupo traz uma apresentação especial em homenagem ao álbum ´”Arca de Noé”, do grande Vinícius de Moraes. Com muita música, oficinas e brincadeiras, a bicharada estará solta no Bondinho das Crianças!