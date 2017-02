Músico que se apresentaria em Sanremo comete suicídio

O componente do grupo italiano "Ladri di Carrozzelle", Pietro Petrullo, que se apresentaria no Festival de Sanremo de 2017, foi encontrado morto nesta terça-feira (7) em sua residência em Velletri, na região de Lácio.

De acordo com as autoridades, o cantor teria se enforcado com uma corda de um aparelho de ginástica. A banda se apresentaria no próximo sábado (11) no principal evento de música da Itália.

A 67ª edição do Festival de Sanremo começa hoje no Teatro Ariston, com 22 músicas originais na disputa, e termina em 11 de fevereiro. Neste ano, o suicídio do cantor e compositor Luigi Tenco, encontrado morto após perder o prêmio de Sanremo, completa 50 anos. (ANSA)

No dia de estreia, apresentadora de Sanremo acorda com febre

A poucas horas de estrear como apresentadora do Festival de Sanremo, a italiana Maria De Filippi acordou nesta terça-feira (7) com febre de 38ºC.

Na última segunda (6), ela já havia revelado sua ansiedade por conduzir o principal concurso musical da Itália, que neste ano acontece entre os dias 7 e 11 de fevereiro. "Estou transtornada e tenho terror só de pensar em errar", disse.

Experiente, De Filippi é apresentadora televisiva desde 1992, mas essa será sua primeira vez à frente do Festival de Sanremo, onde dividirá o palco com Carlo Conti, que conduz o evento desde 2015 e também é seu diretor artístico.

Apesar da febre, De Filippi deve participar dos últimos ensaios para a abertura da competição, que começará às 20h35 (17h35 em Brasília). O evento acontece anualmente no Teatro Ariston, na cidade de Sanremo, um conhecido balneário do litoral da Ligúria.

Em 2017, o festival também contará com a presença de personalidades mundiais, como os cantores Robbie Williams e Ricky Martin, o ator Keanu Reeves e o jogador de futebol Francesco Totti. Além disso, 22 canções disputarão o principal prêmio da competição. (ANSA)