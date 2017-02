Madonna é autorizada a adotar crianças no Malawi

Madonna recebeu nesta terça-feira a autorização do Tribunal Superior do Malawi para adotar mais duas crianças no país, o mesmo onde nasceram David Banda e Mercy James, atualmente com 12 anos.

"Compareceu ao tribunal e recebeu a permissão de adoção. Não podemos dar os nomes das crianças por conta da lei, mas podemos dizer que os dois nasceram em 24 de agosto de 2012", afirmou o porta-voz do tribunal Mlenga Mvula, que não disse se os pequenos são meninas ou meninos.

Aos 58 anos, a diva do pop foi ao local receber a notícia cercada de seguranças.

No último dia 25, seu representante legal no Malawi informou aos jornais do país que a cantora tinha entrado com o pedido de adoção, mas no mesmo dia ela desmentiu a notícia através de um comunicado.

"Estou no Malawi para ver o hospital infantil de Blantyre e meus outros trabalhos com a organização Raising Malawi. Depois irei para casa. Os rumores sobre um processo de adoção são falsos", declarou a estrela.

Os projetos da cantora no país já estiveram cercados de polêmica quando o FBI abriu uma investigação, em outubro de 2011, sobre suas atividades.

Madonna criou a Raising Malawi depois de adotar seus primeiros filhos e planejou a construção de uma escola para 400 alunos por US$ 15 milhões. As dúvidas sobre o projeto surgiram depois de o fracasso de alguns planos ser relacionado aos seus excessivos custos.

Além de David e Mercy, Madonna tem dois filhos biológicos: Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco, de 16 anos.