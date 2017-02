Com homenagens a socorristas, começa Festival de Sanremo

Com uma série de homenagens, começou na noite desta terça-feira (7) o tradicional Festival de Sanremo. O concurso de música italiana celebrou a primeira noite relembrando o passado, com uma sequência de músicas entre os anos de 1951 a 2016 que se tornaram hits mundiais.

"Edera", de Nilla Pizzo, "Nessun grado di separazione", de Francesca Michelin e "Ciao amore, ciao", de Luigi Tenco, foram algumas das canções relembradas pela produção do evento. Tenco, aliás, foi homenageado por Tiziano Ferro, o primeiro convidado do festival a se apresentar.

Visivelmente emocionado, Ferro cantou alguns sucessos do cantor - que há 50 anos morreu na Itália - e foi cumprimentar a plateia. Com a saída do palco, o Festival de Sanremo começou a tocar uma versão instrumental de "Vedrai, vedrai".

Um outro momento de muita emocação, que recebeu um longo aplauso de pé do público, foi quando os apresentadores Carlo Conti e Maria De Filippi (que se recuperou de uma febre) lembraram de todos os que trabalharam nos resgates e na reconstrução da área central da Itália após uma série de terremotos.

Representados pela Guarda de Finanças, Cruz Vermelha, Socorro Alpino, Exército, Proteção Civil e Bombeiros, os "heróis do cotidiano" foram homenageados no palco. Entre os que estavam no palco, há socorristas que atuaram no resgate de 11 sobreviventes do hotel Rigopiano, que culminou com a morte de 29 pessoas em janeiro.

"Existem muitos heróis, basta saber olhar e procurar. Os heróis são aqueles que não desistem, não choram por si mesmos, fazem seu dever e vão para casa sem popularidade ou dinheiro. A coisa mais importante é não esquecê-los", disse De Filippi.

A competição em si começou com a apresentação da cantora Giusy Ferreri. Já Lodovica Comello chamou a atenção não só pela voz, mas também pelo look sexy e foi muito aplaudida no Teatro Ariston.