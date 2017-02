Cidade na Grécia evacua 60 mil para desativar bomba da 2ªGM

O governo da cidade grega de Salonica anunciou a evacuação de 60 mil pessoas para conseguir desativar uma bomba que foi jogada na região durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo o plano do governo, todas as pessoas que moram em um raio de dois quilômetros do local do artefato precisarão deixar suas casas no próximo domingo (12). A operação deve durar cerca de cinco horas.

A bomba não detonada foi encontrada a cinco metros de profundidade próximo à estação central de trem de Thessaloniki durante alguns trabalhos próximos às linhas férreas. O artefato será desativado no local.