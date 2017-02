Renata Celidonio canta 'Fossa Nova'

Quem nunca sofreu por amor? Apesar da fragilidade que atualmente os laços humanos pareçam ter, com o advento da vida virtual, por mais que a velocidade das relações seja determinante para que elas aparentem ser cada vez mais rasas, sofrer por amor (ou pela falta dele) não saiu de moda. E como todo sentimento merece ter uma trilha sonora que o acompanhe, com cada dor surge também uma música que a representa.

Ainda na infância, embalada pelos discos de vinil do quarto de som dos seus pais, Renata se descobriu apaixonada pelo universo das músicas tristes.Como ela mesma diz, “gostava de ficar entregue aos sentimentos que elas proporcionavam”.Cresceu sentindo um imenso prazer em cantar as dores de Maysa, Dolores, Vinicius, Chico, Elis e Tom...

“Me trancava no quarto, ligava o som e ficava por horas e horas ouvindo e chorando. Ali talvez tenha sido minha primeira sala de aula. Com eles aprendi a sentir, interpretar cada sentimento alheio como se fosse meu, ainda que não tivesse vividopra sentir tudo aquilo por minha própria conta. E quando minhas próprias dores começaram a aparecer, eu soube imediatamente a quem precisaria recorrer... ”, diz a cantriz. E continua: “Maysa disse uma vez que ‘ser cantora foi um acidente na vida de uma mulher que sempre quis ser atriz’. Comigo foi o contrário. Ser atriz foi um belo acidente. Cantora é o que sempre fui”.

E é assim que Renata Celidonio chega em seu show de estreia no Rio de Janeiro: plena, trazendo consigo a força que sempre levou para as personagens que interpretou. Com direção artística de Cris Fraga e direção musical de Priscilla Azevedo, o show traz alguns dos maiores clássicos da “dor-de-cotovelo” com arranjos inusitados, além de cinco músicas inéditas do compositor/autor/diretor baiano Gil Vicente Tavares (entre elas, dois poemas – Castro Alves e Florbela Espanca – musicados por ele).

A HISTÓRIA DA FOSSA

Depois de um período de grande sucesso nas emissoras de rádio da década de 1930, as marchinhas e os sambas carnavalescos começaram a perder espaço para temas de conteúdo passional em ritmos estrangeiros como a balada, o bolero e o tango. A indústria fonográfica brasileira estimulou uma nova roupagem comercial do samba-canção, adaptado às influências musicais vindas de fora e bastante tocadas nas rádios brasileiras no período.

O samba-canção passou a servinculado a excessos sentimentais e à “dor-de-cotovelo”. As melodias expandiam-se "em contornos mirabolantes, enquanto o acompanhamento exibia soluções orquestrais dramáticas".Nesta fase, despontaram grandes mestres do estilo como Lupicínio Rodrigues e Dolores Duran, por exemplo. Além destes compositores, outros começaram a produzir sambas à base de "orquestrações americanizadas", em que Dick Farney "entrava com seu sussurro sobre os acordes jazzísticos do piano".

Entre os grandes intérpretes desta fase, temos Elizeth Cardoso e Maysa, entre outros. Também surgiu uma nova geração de orquestradores, que criavam arranjos bastante diferentes daqueles que haviam criado o samba-canção de 20 anos antes.

No entanto, o samba-canção foi perdendo terreno no final da década de 1950 com a redefinição estética dentro do samba trazida pelo surgimento da Bossa Nova.Embora não desaparecesse, seu declínio era evidente a partir década de 1960, com a diminuição da importância do rádio como veículo de massas, que era o grande divulgador do samba-canção.

