Lady Gaga se apresentará no 1º dia do Rock in Rio 2017

A organização do Rock in Rio confirmou nesta segunda-feira (6) a participação da estrela pop Lady Gaga no festival que acontecerá entre os dias 15 e 24 de setembro deste ano. A cantora será a principal atração do primeiro dia da festa.

A cantora vem ao país na turnê do disco "Joanne", que tem as faixas "Million reasons" e "Perfect illusion". O álbum foi lançado em outubro do ano passado.

Gaga, que se apresentou neste domingo (5) no intervalo do Super Bowl, no Texas (EUA), também anunciou a passagem pelo Brasil nas redes sociais.

Ela veio ao Brasil em 2012, para apresentações em São Paulo, Rio e Porto Alegre, mas será a primeira vez no Rock in Rio. Os ingressos para a festa começarão a ser vendidos em 6 de abril, pelo site Ingresso.com.