Hit na web, dançarino alemão JSM se apresentará em Sanremo

A famosa cantora italiana Mina voltará para o Festival de Sanremo nesta edição do maior evento musical da Itália, que começará já nesta terça-feira, dia 7, no tradicional Teatro Ariston, na cidade da Ligúria.

No entanto, a sua aparição não será igual a de 1961, quando a artista subiu aos palcos de Sanremo para competir pelo prêmio da melhor canção italiana. Mina, que há décadas preferiu ficar longe dos holofotes, emprestará a sua magnifica voz para a música "All Night", do dj austríaco Parov Stelar.

A música de apenas 75 segundos será a trilha-sonora da apresentação de JSM (abreviação de JustSomeMotion), dançarino alemão de 29 anos cujos vídeos viraram sensação na internet.

Em Sanremo, o bailarino, que na vida real se chama Sven Otten, apresentará uma coreografia de "neoswing", ritmo que mistura passos de swing, charleston, rock, rockabily, ska, hip-hop, shuffle e tectonik. Com seus vídeos, muito curtidos e copiados por fãs e outros dançarinos, a estrela conseguiu fama internacional, sendo cotada para festivais e grandes eventos, como o de Sanremo, e até para propagandas. JSM, por exemplo, deu vida recentemente a um comercial da Tim na Itália.