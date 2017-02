Exposição 'A História do samba pela Vila Isabel' será inaugurada na Barra da Tijuca

Quem não gosta de samba, com certeza bom sujeito não é, e é em homenagem ao centenário do samba e aos 70 anos de glórias da Escola Unidos de Vila Isabel que será inaugurada a exposição “A História do samba pela Vila Isabel” no próximo sábado (11), às 14h, no térreo do Barra Square Expansão, na Barra da Tijuca. A inauguração terá apresentação de passistas, pocket show da bateria da Vila, mestre-sala e porta-bandeira e um animado grito de carnaval.

A exposição percorre a história do bairro de Vila Isabel e sua boemia, a origem da Escola de Samba, faz um passeio na vida dos grandes ícones de Vila Isabel: Noel Rosa e Martinho da Vila, passa pelo enredo “Kizomba, a festa da raça” que foi o primeiro título da escola em 1988, até chegar aos campeonatos mais recentes. “A História do samba pela Vila Isabel” ainda conta com a exposição de adereços, painéis com fotos de personalidades do samba e uma maquete de 3m de comprimento da Marquês da Sapucaí, onde reproduz mini desfiles, que foi produzida pelo artista Pedro Sapucaí.

A entrada da exposição será marcada por cinco fantasias da Escola Vila Isabel que serão usadas no desfile deste ano e para novidade do público, elas serão sorteadas para quem fizer compras no valor acima de R$ 50. Neste carnaval a agremiação levará a Marquês da Sapucaí o enredo “O Som da cor” que contará a origem africana dos estilos musicais no continente americano.

A curadoria fica a cargo de Igor Igarashi e o trabalho de pesquisa é assinado por Vinicius Natal. Para Alexandre Oliveira responsável pela realização do evento no Shopping Barra Square, o público da Barra da Tijuca terá uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais de carnaval, a história do samba, se divertir e ainda concorrer a uma fantasia.